Wordt eerste frikandellenvlaaien-zaakje dé hit van Best Kept Secret? 'Vet lekker'

Fascinatie

De frikandellenvlaai is niet hun bedenksel, vertellen ze. De 'vader' van de frikandellenvlaai is de Limburgse bakker Manfred Engels (46) uit Grubbenvorst. Landelijke bekendheid volgde toen Aldi een week lang frikandellenvlaaien in de schappen had liggen.



Lucas & Lucas hebben daar het idee vandaan. ,,We zijn gefascineerd door de frikandellenvlaai. Wij wilden graag een vlaai bij de Aldi halen voor een vriend van ons. Hij is dol op frikandellen, gooit ze zelfs op de barbecue. Maar helaas waren ze zo uitverkocht, dus zijn we ze zelf maar gaan maken."



Dat begon eigenlijk als grap, maar nu - een half jaar verder - mogen ze met hun kleine vlaaien naar festival Best Kept Secret. Onder de naam Mirelle Frikandelle ('dat klinkt lekker') gaan ze van vrijdag tot en met zondag hun baksels verkopen op het terrein van de Beekse Bergen. Er zit veel werk in: per dag maakten ze met zijn tweeën zo'n 220 vlaaitjes.