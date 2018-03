Zwemtocht tegen kanker komt naar de Piushaven: ,,We mikken op honderden deelnemers"

Tilburger Jeroen Beurskens was één van de deelnemers van de Bossche tocht, hij heeft een bedrijf aan de Piushaven. ,,Ik zwom mee en heb er mijn hart aan verloren. Op zondag lag ik in het water, op maandag was ik aan het bellen om te kijken op welke manier we het naar Tilburg konden halen."



Inmiddels heeft hij - gesteund door een grote club Tilburgers - de zwemtocht naar de haven gekregen. Deelnemers starten op de vlonder naast restaurant RAK, zwemmen richting het kanaal en dan weer terug. Op de nieuwe vlonder iets voorbij Burgemeester Jansen is de finish.