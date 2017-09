Treuren om het verlies van een zoete oudgediende: laatste dagen van ‘snoeperij’ De Soete Inval

Zoals oud-eigenaren Frits en Bernadette Verkooijen ooit om het verdwijnen van 'de echte Mekka's, de Kwatta en de zuurtjes van Van Melle' treurden, is het nu de beurt aan de rest van de stad. Een treuren om De Soete Inval zelf.

Hoogtijdagen

De huidige eigenaren Jan Willemen en zijn vrouw Mei-Fong willen vanwege privé-omstandigheden niets over de sluiting kwijt. In 2008 namen ze 'De Soete' over van het echtpaar Verkooijen. Deze dagen prijkt er 'te huur' op de deur van de gemoedelijke winkel. Een winkel die tijdens het 38-jarig bestaan één keer van interieur veranderde.