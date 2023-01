Aanklagers willen honderden miljoenen van FTX-oprichter afpakken

FTX, een digitale beurs waar consumenten konden handelen in cryptogeld, werd in november failliet verklaard. Het kwam in de problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden van klanten die bij het bedrijf waren gestald, waren plots verdwenen. Er lopen inmiddels verschillende onderzoeken naar FTX. Oprichter Bankman-Fried wordt onder meer verdacht van fraude en witwassen van geld.

Zo zou Bankman-Fried geld aan het aan FTX gelinkte investeringsfonds Alameda Research hebben overgedragen, dat in het geheim risicovolle beleggingen deed. Daarmee hield hij ook wankelende cryptobedrijven overeind met miljoenenleningen. Door het instorten van cryptomunt Terra kwam Bankman-Fried in de problemen, waardoor hij de tekorten met nog meer geld van zijn klanten moest opvullen.

Het bedrag dat de Amerikaanse autoriteiten nu aan activa willen afpakken van de FTX-oprichter, bedraagt meer dan 700 miljoen dollar, omgerekend ruim 644 miljoen euro. Het betreft een mix van aandelen, contant geld en cryptomunten. Het gaat onder meer om aandelen in Robinhood Markets, een beleggingsapp. Die aandelen worden volgens de slotkoers van vrijdag gewaardeerd op 526 miljoen dollar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldde eerder al dat het beslag had gelegd op deze aandelen. Die zouden zijn gekocht met een lening van Alameda Research.

Daarnaast heeft de Amerikaanse aanklager zijn oog laten vallen op de meer dan 171 miljoen dollar die op rekeningen onder de naam FTX Digital Markets staat. Ook op die rekeningen is beslag gelegd.

Borgsom

De 30-jarige Bankman-Fried werd vorige maand in de Bahama’s gearresteerd nadat FTX failliet was gegaan. Hij werd vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Bankman-Fried kwam in de VS vrij tegen betaling van een borgsom van maar liefst 250 miljoen dollar. Volgens de Amerikaanse justitie gaat het om de ‘grootste voorlopige borgsom ooit’. De voormalige miljardair verblijft bij zijn ouders in Californië en staat onder huisarrest. Hij claimt onschuldig te zijn. Zowel Caroline Ellison (Alameda Research) en Gary Wang (mede-oprichter FTX) hebben wel schuld bekend.

De Bahama’s, waar FTX officieel was gevestigd, hebben ondertussen bezittingen van de failliete cryptobeurs in beslag genomen. Die waren 3,5 miljard dollar waard op het moment van het faillissement. De Caribische staat wil die digitale bezittingen overdragen aan de klanten en schuldeisers van wie ze zijn.

FTX sleept in zijn ook andere partijen mee. Zo heeft Genesis, dat zich bezighield met leningen in cryptomunten, een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure aangevraagd. Dat moet bedrijven die hun financiële verplichtingen niet meer nakomen in staat stellen actief te blijven terwijl met schuldeisers over een akkoord wordt onderhandeld. De vijftig grootste schuldeisers van Genesis hebben in totaal 3,4 miljard dollar aan vorderingen uitstaan, zo blijkt uit de aanvraag voor uitstel van betaling.

De financiële problemen raken ook het Nederlandse platform voor cryptomunten Bitvavo, want dat bedrijf heeft nog miljoenen uitstaan bij Genesis’ moederbedrijf Digital Currency Group. Zelf benadrukt het bedrijf dat het geen gevolgen zal hebben voor klanten. Het bedrijf staat garant voor het geleende bedrag en zegt het risico van klanten te hebben overgenomen.