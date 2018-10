Aantal Facebookgebruikers neemt in Europa opnieuw af

Voor het tweede kwartaal op rij neemt het aantal Facebookgebruikers in Europa af, zo maakte het bedrijf gisteren bekend tijdens de presentatie van haar kwartaalcijfers. Voor het eerst sinds de oprichting van Facebook daalt het aantal mensen dat dagelijks inlogt in Europa.

Wereldwijd neemt het aantal Facebookgebruikers nog toe, maar de daling in Europa is een domper voor het bedrijf. Uit deze markt haalt Facebook een belangrijk deel van haar advertentie inkomsten. Ook in Noord-Amerika blijft het aantal Facebookgebruikers stabiel.

Jongeren trekken naar Instagram

Veel mensen kijken nog wel op Facebook, maar plaatsen steeds minder berichten. Uit Nederlands onderzoek bleek eerder dit jaar dat de jeugd massaal naar Instagram trekt. Instagram is ook eigendom van Facebook en daardoor blijft het met afstand het belangrijkste bedrijf op het gebied van social media. Naast Instagram zijn ook Messenger en WhatsApp in handen van Facebook en dagelijks gebruiken meer 2,27 miljard mensen een dienst van Facebook. Daarmee heeft het bedrijf een erg sterke positie in de markt, al ziet het er wel naar uit dat de populariteit van het platform Facebook verder zal dalen in de komende jaren.