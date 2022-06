Advocaten: Google wil voor 112 miljoen euro zaak genderdiscriminatie schikken

Innovatiefestival NPO onderzoekt kansen in metaverse: ‘Gaan we met onze avatar vergaderen in een virtuele wereld?’

Vergaderen met je avatar? Virtuele werelden? Metaverse? Het komt allemaal ter sprake tijdens de tweede editie van het NPO Innovatiefestival in de Vorstin in Hilversum. ,,Het wordt spannend: wordt dit heel groot of blijft de echte impact uiteindelijk beperkt?’’

