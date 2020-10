‘Altijd lachende’ Chinese TikTok-ster (30) in brand gestoken door ex-man tijdens livestream

De ex-man van de vlogger zit sinds het drama vast op verdenking van moord. Volgens de politie brak hij op maandag 14 september een woning binnen en viel hij de vrouw aan met een hakbijl, in het bijzijn van haar familieleden. De man overgoot de vrouw vervolgens met benzine en stak haar in brand. Op dat moment draaide op de achtergrond een livestream die direct op zwart werd gezet. Luisteraars konden het geschreeuw van de familie horen en belden massaal de politie.



De vrouw werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar lichaam was voor negentig procent verbrand. De vlogger lag in coma en vocht twee weken voor haar leven, maar verloor de strijd woensdag, meldt Beijing Youth Daily.



Haar ex-man, met wie ze twee kinderen had, zit sindsdien vast. Hij is een bekende van de politie. Hij had de vrouw eerder ernstig mishandeld en gedreigd een van haar kinderen te vermoorden als zij van hem zou scheiden. Vanaf dat moment had de vrouw zich voor haar ex-man verstopt. Haar livestreams werden vanaf een onbekende locatie opgenomen.