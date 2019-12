Amerikaanse verslaggeefster ontdekt overspel via Fitbit: ‘Hij was om 4 uur ‘s nachts actief’

Slater, bekend van de Amerikaanse sportzender NFL Network, deelde haar ervaring vorige week op Twitter. De discussie ging over de Fitbit – een horloge dat onder meer het aantal stappen, de hartslag en de slaapgegevens meet – als mogelijk cadeau. ‘Een ex heeft ooit voor kerst een Fitbit gekocht’, schreef de expert in American Football. ‘Een topgeschenk’, meende ze.

Volgens Slater synchroniseerde het stel de apparaten, zodat ze elkaars prestaties konden volgen. Het is niet duidelijk wanneer dit zou hebben gespeeld. ‘We motiveerden elkaar’, twitterde Slater. ‘Alles prima dus, tot hij eens om 04.00 uur ‘s nachts spoorloos verdwenen was en ik via de app zag dat zijn lichamelijke activiteit een piek beleefde. Spoiler alert: nee, hij was op dat moment geen fitnesstraining aan het volgen. Helaas is dit verhaal echt gebeurd’, beweerde ze.



Haar tweet sprak zodanig tot de verbeelding dat die inmiddels al meer dan 470.000 keer geliket werd. Op verzoek beantwoordde Slater nog enkele bijkomende vragen. Waarom zij wakker was om 04.00 uur ‘s nachts bijvoorbeeld? ‘Ik was de politie aan het bellen omdat ik met ballonnen voor zijn deur had gestaan voor zijn verjaardag en het niets voor hem was om niet open te doen.’

En had ze niet wat snel conclusies getrokken? Nee, beargumenteerde ze. Want de vriend had gezegd dat hij bij een vriend op de bank sliep, terwijl hij een soort smetvrees heeft en altijd het liefst in zijn eigen bed ligt:

Uiteindelijk zat er voor de man niets anders op dan het bedrog toe te geven. Slater kan er nu wel om lachen. ‘Mijn vriendin zei dat er een dag zou komen dat we hier heel hard om zouden lachen. Ze heeft gelijk gekregen.’

De identiteit van de vermeende vreemdganger hield Slater geheim. ‘Maar mijn vrienden uit Dallas weten om wie het gaat.’

De reeks tweets lokte bij lotgenoten talloze reacties met soortgelijke verhalen uit, waarvan natuurlijk ook niet zeker is of ze echt zo zijn gebeurd. ‘Ik bleef mijn ex ‘s nachts bellen, maar kreeg geen antwoord. Vreemd, want het was mijn verjaardag’, schreef ene Anna Kate. ‘Per ongeluk kreeg ik hem toch aan de lijn via zijn Apple Watch. Hij zat middenin een vrijpartij met iemand uit zijn buurt.’

En iemand anders: ‘Verschrikkelijk, ik leef met je mee. Mijn ex gaat trouwen met het meisje met wie hij me bedrogen heeft. Ze is een relatietherapeute.’ En: ‘Mijn ex stal mijn auto om met zijn nieuwe vriendin naar een feestje te gaan. Intussen stond ik doodsangsten uit en was ik alle gevangenissen en ziekenhuizen aan het bellen.’