Animal Crossing krijgt grootste updates ooit, maar voor eentje moet je betalen

VIDEO Facebook ontkent onthulling klokken­luidster: Wij droegen niet bij aan bestorming Capitool

4 oktober Facebook-bestuurder Nick Clegg noemt beweringen dat het sociale medium bijdroeg aan de bestorming van het Capitool in Washington ‘belachelijk’. Dat zei hij zondag bij CNN vooruitlopend op het optreden van een klokkenluider, die zich later in het Amerikaanse actualiteitenprogramma 60 Minutes bekendmaakte als voormalig productmanager Frances Haugen.