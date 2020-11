ANWB test medische drone tussen Zwolle en Meppel

De drone is nu nog leeg, maar de deelnemers willen kijken of het onbemande toestel in de toekomst kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bloed, medicijnen en monsters snel op de bestemming te krijgen.

Piloot in een busje

De ANWB gaat tussen november en mei acht dagen lang heen en weer vliegen tussen de Isala-vestigingen in Zwolle en Meppel. Hij vliegt op een hoogte van ongeveer 100 meter, heeft een snelheid van 75 kilometer per uur en legt de afstand af in ongeveer een kwartier. De drone wordt bestuurd door een piloot die in een busje bij de weilanden tussen Zwolle en Meppel staat.

Volledig scherm De medische drone. © ANP

Testen

Eerder testte de ANWB de drone al op vliegbasis Deelen in de buurt van Arnhem. Een andere drone vloog heen en weer tussen Schiermonnikoog en het vasteland. Nu gaat het toestel boven redelijk dunbevolkt gebied vliegen.



Over een paar jaar, in de volgende fase, kan de drone misschien worden getest boven delen van de Randstad, waar meer mensen wonen. Maar het zal volgens de ANWB nog vele jaren duren voor medische drones daadwerkelijk ingezet kunnen worden.

