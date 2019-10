Apple-baas Tim Cook verdedigt beslissing om Hong Kong-app te verwijderen

In de brief, die Cook aan alle Apple-werknemers richtte, legt de ceo uit waarom besloten werd de app te verwijderen. ,,Dergelijke beslissingen zijn nooit gemakkelijk en worden zelfs nog moeilijker wanneer ze genomen moeten worden tijdens momenten van publieke verontwaardiging. Uit diep respect voor het werk dat jullie elke dag verrichten, wil ik toelichten hoe we tot deze beslissing zijn gekomen”, klinkt het in de brief, die door The Guardian werd ingezien.

Kwade zin

,,Het is geen geheim dat technologie voor goede en kwalijke zaken kan worden gebruikt: dat is in dit geval niet anders. De app in kwestie zorgde ervoor dat mensen informatie uit konden wisselen over politiecheckpoints (…) en die op een kaart konden aangeven. Dat is op zichzelf goedaardige informatie. Maar we hebben de afgelopen dagen geloofwaardige informatie gekregen van het Hong Kong Cybersecurity en Technology Crime Bureau en van gebruikers zelf in Hongkong dat de app ter kwade wil gebruikt werd om individuele politieagenten aan te vallen en om individuen en eigendommen te beschadigen waar er geen politie is. Dit gebruik van de app maakt hem onwettelijk in Hongkong”, aldus Cook in de brief.