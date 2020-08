Apple brengt iconische muziekquiz van iPod terug: weer artiesten en nummers raden

Was jij vroeger ook zo verslaafd aan de ‘Music Quiz’ op je iPod? Dan is er goed nieuws, want Apple brengt het iconische spelletje terug. Binnenkort kun je weer de namen van je favoriete nummers en artiesten raden, maar dan op je iPhone of iPad.