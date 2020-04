Apple en Google gaan corona-app Rutte mogelijk maken

Maak je woning ‘smart’ met deze basisuit­rus­ting

18:03 Het internet of things-tijdperk, met allerlei voorheen ‘domme’ objecten en apparaten die nu met jou en elkaar communiceren via je thuisnetwerk, is in volle gang. Wil jij ook een volwaardig modern lid worden van de 21ste eeuw en mee met de digitale tijd? De experts van Tweakers belichten de vier must-haves om je huis in een handomdraai ‘smart’ te maken.