Apple heractiveert interne apps Google en Facebook na ‘spionagepraktijken’

Maar omdat dat certificaat ook nodig was voor de interne apps van de bedrijven, lag het werk effectief een tijdje stil. Facebook heeft iets meer dan een dag geen apps kunnen testen, terwijl het bij Google ging om een paar uur. Apple heeft vermoedelijk met beide bedrijven gesproken over het gebruik van het certificaat om marktonderzoek te doen.

Met het certificaat laten Facebook en Google iOS-gebruikers apps installeren om hun gebruik in de gaten te houden in ruil voor beloningen, bijvoorbeeld geld. Bij Facebook ging het om twee tientjes voor volledige toegang tot het apparaat. Het certificaat is bedoeld voor interne apps van bedrijven en het testen van apps voordat ze in de App Store verschijnen.

In een interne memo die Business Insider citeert bestrijdt Facebook dat het zou gaan om een ‘spionage-app’. Daarnaast zegt het sociale netwerk dat Apple de macht heeft over wat er gebeurt op iOS. ,,We hebben met Apple gewerkt om problemen aan te pakken en nu zijn onze interne apps weer online. Onze relatie met Apple is heel belangrijk. Velen van ons gebruiken Apple-producten op het werk en we leunen op iOS voor veel van onze interne apps voor medewerkers, dus we zouden die relatie nooit bewust op het spel zetten’’, aldus het bedrijf. Google heeft geen verklaring gegeven.

Het werk binnen Facebook lag grotendeels stil door het intrekken van de certificaten. De interne apps voor medewerkers zorgden onder andere voor transport, communicatie en toegang tot interne documenten. Een medewerker zei dat ‘dit het ergste is wat intern zou kunnen gebeuren.’

Onderzoek