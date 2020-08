Apple klaagt bedrijf met peer-logo aan: ‘Te verwarrend’

Delftse zonneauto gaat op zonovergo­ten dag voor wereldre­cord

8 augustus Een auto die gebouwd is om door de binnenlanden van Australië te racen, gaat zaterdag in het tropisch warme Lelystad een gooi doen naar een wereldrecord. Een studententeam uit Delft wil in twaalf uur een zo groot mogelijke afstand afleggen met een auto die op zonne-energie rijdt, zonder een druppel brandstof. Het team heeft zelf het wereldrecord al in handen, want in 2017 legde een vorige auto in twaalf uur 882 kilometer af.