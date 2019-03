Apple kondigt dienst voor magazines aan: volg de presentatie hier

Rond 18.00 uur klom Apple-CEO Tim Cook het podium op van een afgeladen Steve Jobs Theater. Niet alleen de pers, maar ook een hele bak Hollywood-acteurs is aanwezig. Cook praatte over de rol van services in ons leven om vervolgens door te gaan over nieuws, kranten en magazines. ,,Houden jullie ook zo van de magazine-sectie in supermarkten?‘’, zei de topman. Vervolgens onthulde hij Apple News+. De dienst moet plaats bieden voor alle magazines in de VS. Of daar ook in de toekomst Nederlandse magazines aan worden toegevoegd is onbekend.