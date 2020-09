Apple kondigt nieuwe Apple Watch aan tijdens jaarlijkse persconferentie

Apple Watch

De Apple Watch Series 6, zoals de nieuwste smartwatch heet, lijkt sterk op zijn voorganger. De nieuwe versie is uitgerust met een bloedzuurstofmeter op de achterkant van het apparaat. Veranderingen in de hoeveelheid zuurstof in het bloed kunnen een vroeg signaal zijn van gezondheidsproblemen. De Series 6 komt in een aantal nieuwe kleuren, waaronder rood en blauw. De nieuwe chip in het apparaat is sneller en zuiniger dan zijn voorganger.