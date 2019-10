Apple presenteert AirPods Pro met ruisonderdrukking

Een verschil met de oude AirPods is het vernieuwde ontwerp waarbij sprake is van een meer traditioneel in-earontwerp, met siliconen dopjes die in het oor van de gebruiker worden gestoken. Deze dopjes komen in drie verschillende formaten en moeten omgevingsgeluid op passieve wijze als deels blokkeren; volgens Apple komt dat de ruisonderdrukking ten goede.

De grote nieuwe toevoeging is de ruisonderdrukking, ofwel noise cancellation. Een microfoon in de oordoppen luistert zo’n 200 keer per seconde naar het omgevingsgeluid en filtert dat met behulp van een andere microfoon uit. Hoe goed dat in de praktijk werkt moet uit onze eigen tests blijken. Op de officiële site van Apple wordt overigens haarfijn uitgelegd hoe het precies werkt.

De AirPods worden meegeleverd met het alom bekende oplaaddoosje en gaan dan - volgens Apple - 24 uur mee inclusief oplaadbeurten in het hoesje. Dat hoesje en dus de AirPods zijn na vijf minuten opladen een uur lang te beluisteren.

Dan de prijs: die is fors. Voor een setje AirPods Pro inclusief standaard bijgeleverd oplaaddoosje ben je zeker 279 euro kwijt. Ze zijn enkel in het wit te koop en zijn vanaf nu te bestellen op de site van Apple. Ze liggen deze woensdag in de winkel.