Apple presenteert op 15 september nieuwe producten

En dus nog niet om de nieuwe iPhones waar al maanden geruchten over gaan. Volgens bronnen van Bloomberg-journalist Mark Gurman kondigt Apple alleen de nieuwe iPad en Apple Watch aan. De iPhone-presentatie zou pas in oktober plaatsvinden. Gurman staat bekend om zijn goede bronnen binnen Apple.

Apple geeft verder geen inhoudelijke informatie over het evenement in de aankondiging. Op de website staat enkel vermeld wanneer het plaatsvindt en wordt duidelijk gemaakt dat het om een digitale presentatie gaat. Apple nodigt jaarlijks honderden journalisten uit om de presentatie van de nieuwe producten ter plekke in Cupertino in Californië bij te wonen, maar dit jaar is dat dus niet het geval.