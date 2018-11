Apple: problemen bij iPhone X en MacBooks

Esports YouTubers en pro-ga­mers maken opwachting bij Nederland­se ‘lanparty’

8 november Drie dagen lang ongegeneerd en ongestoord gamen, wedstrijden met professionals en hobbybeurs in één: In de Brabanthallen in Den Bosch, vindt dit weekend ‘het gamingevent van de toekomst’ plaats: Tweakers Gaming Live.