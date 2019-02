Apple snoeit zwaar in personeelsbestand afdeling zelfrijdende auto's

Stefanie (30) verovert de wereld als actrice en model voor...games!

27 februari De 30-jarige Stefanie Joosten is actrice en model, maar niet voor traditionele media die je gewend bent. Het uiterlijk en de stem van Stefanie wordt namelijk gebruikt in games. Met de nieuwste technologieën wordt Stefanie als het ware in het spel gekopieerd. Deze krant en VICE Money spraken haar over haar opmerkelijke beroep.