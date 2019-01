Apple steekt de draak met concurrentie met giga-advertentie pal naast CES

De advertentie is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar de privacyschandalen in de techsector. Denk aan de problemen bij Facebook met het Cambridge Analytica-schandaal, of de opnames die Amazons Alexa maakte van gebruikers. Ook Huawei ligt onder vuur omdat dat bedrijf vermoedelijk data van verschillende landen opslaat en doorstuurt naar de Chinese overheid. De hoge baas van Huawei is daarvoor opgepakt. Ook hebben meerdere landen het bedrijf in de ban gedaan. Apple is vrijwel nooit aanwezig bij de grootste techbeurs van de wereld, maar dit jaar zijn ze er toch een beetje bij.

CES

Deze week vindt CES, de grootste techbeurs ter wereld, plaats. Traditiegetrouw tonen ‘s werelds grote elektronicaproducenten de belangrijkste en allernieuwste snufjes op deze beurs, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 januari. Denk aan giga-televisies met megaresoluties of, sinds een jaar of twee, de auto. Vooral in 2018 waren het vooral 4K-televisies en auto’s die de hoofdrol speelden. Maar daarnaast ook veel gadgets van kleinere bedrijfjes en start-ups. Dan zit je vooral bij de robots, de smarthome-artikelen en andere kekke gadgets. Vaak komt er niks daadwerkelijk op de markt, maar de eerste schermutselingen met deze tech geven wel aan wat in trek is bij fabrikanten én consumenten. Grote kans dus dat het vroeger of later in deze - of een andere - vorm op de markt komt.