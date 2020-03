Apple treedt op tegen hamsteren: maximaal twee iPhones per bestelling

Apple staat klanten toe om nog maar twee apparaten per onlinebestelling aan te schaffen. Dat geldt voor computers van Apple, iPhones en iPads maar ook voor sommige accessoires waaronder de draadloze oortjes, de AirPods. Hoesjes kan je wel nog in bulk kopen.

De limiet die Apple oplegt komt enkele dagen nadat het bedrijf aankondigde dat het al zijn winkels wereldwijd, met uitzondering van China, sluit. De technologiegigant wil op die manier zoveel mogelijk de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

In verschillende landen, waaronder België en Nederland, kunnen klanten niet meer dan twee apparaten van de iPhone-modellen bestellen. De laatste keer dat Apple zo’n limiet oplegde was in 2007, bij de lancering van de eerste iPhone. Apple wilde toen voorkomen dat mensen het toestel zouden aanschaffen om voor een hogere prijs door te verkopen. Van de computers, waaronder de nieuwe MacBook Air, kan je er ‘maar’ vijf bestellen.

Eerder deze maand bracht persbureau Bloomberg aan het licht dat er tekorten dreigden bij Apple Stores, omdat leveringen onder druk staan door het coronavirus. Apple was toen niet bereikbaar voor commentaar. Het is niet duidelijk of de limiet wordt ingesteld vanwege tekorten.

Thuiswerkend Nederland

Veel winkels hebben momenteel problemen met de voorraad. Dat heeft vermoedelijk te maken met de run die thuiswerkend Nederland de afgelopen dagen is gestart op webshops. Waar maart doorgaans de minst drukke maand van het jaar is, wordt er nu juist meer verkocht dan normaal.