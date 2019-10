Apple verbant Hongkong-apps na kritiek van China

Apple heeft de app HKmap.live verwijderd waarmee mensen in Hongkong de politie kunnen traceren. Volgens Apple gebruikten iPhone-bezitters de app om politiemensen in een hinderlaag te lokken. De ontwikkelaars zeggen dat daar geen bewijs voor is.

De reden voor de verwijdering is dat Apple claimt dat gebruikers de app hebben gebruikt ‘op een manier die politie en burgers in Hongkong in gevaar brengt’, blijkt uit een statement aan onder meer Axios. Apple onderzocht de app samen met het Hong Kong Cybersecurity and Technology Crime Bureau, onderdeel van de Hongkongse politie.

Apple wees HKmap.live in eerste instantie af, maar keurde hem vorige week toch goed voor publicatie in de App Store. Nu is de app dus weer verwijderd en volgens de ontwikkelaars is dat onterecht. Er is volgens hen geen bewijs voor de beschuldiging.

Crowdsource

Alle informatie over de locatie van politie komt uit bronnen die gebruikers zelf aandragen. Apple stelt dat die content van gebruikers ‘criminele activiteit uitlokt, promoot of aanmoedigt’.

Volgens de ontwikkelaars is die richtlijn vaag: ,,We weten zeker dat er genoeg content rondgaat op Facebook, Instagram, Safari, Telegram, Twitter, Waze, Whatsapp die criminaliteit uitlokt, promoot of aanmoedigt.” Alle genoemde apps staan in de App Store, behalve Safari; dat is Apples eigen browser en staat niet in de downloadwinkel.

Het intrekken van de app komt een dag nadat Chinese media zoals China Daily de aanval openden op Apple vanwege het toestaan van de app. Apple is een van de weinige westerse techreuzen met grote belangen in China: het verkoopt veel apparaten in het land en verdient een deel van zijn omzet in het land. China Daily appelleerde daar rechtstreeks aan: ,,Ze moeten ook weten dat alleen de welvaart van China en Hongkong hen een bredere en duurzamere markt geeft.”