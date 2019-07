Apple verlaagt prijs MacBook Air met 100 euro en stuurt reguliere MacBook met pensioen

Gerechts­hof: Trump mag Twitte­raars niet blokkeren

20:09 Trump, misschien wel de machtigste Twitter-gebruiker ter wereld, mag andere Twitteraars niet blokkeren. ls hij dat wel doet, kunnen zij hun mening namelijk niet aan hem laten weten. Dat is in strijd met de Amerikaanse grondwet, want die garandeert vrijheid van meningsuiting, bepaalde een gerechtshof in New York vandaag.