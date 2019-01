‘Apple werkt aan nieuwe versie van klassieke iPod Touch’

Macotakara weet verder niets over de specificaties en functies van de nieuwe iPod Touch. De site vermeldt verder dat Apple bezig is om iPhones over te zetten van de lightning-kabel naar het nieuwere en snellere usb-c, maar het is onbekend of het bedrijf dit jaar klaar is voor de stap of dat usb-c pas in een volgende generatie van iPhones zit. Apple brengt MacBooks en iPad Pro’s uit met alleen usb-c, maar de goedkopere iPad en nieuwe iPhones beschikken nog altijd over Apples eigen lightning-aansluiting.