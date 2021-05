Apples AirTags zijn een hit, maar hoe zit het met de concurrentie?

Dit is een ingekorte versie van deze vergelijking. Het volledige verhaal lees je op Tweakers.

De afgelopen tijd hebben bluetooth-trackers veelvuldig het technieuws gehaald. Samsung bracht eerst de SmartTags uit en vervolgens kwam Apple met zijn AirTags. Met name de AirTags werden hebbedingetjes en de levertijden liepen behoorlijk op. Ook de SmartTag+ was op een gegeven moment moeilijk te krijgen.

Merkwaardig, zal je wellicht denken, want een tracker is niet zo heel spannend. Weinig tech lijkt zo simpel en functioneel, misschien zelfs wel saai, als een bluetooth-tracker. Het is slechts een apparaatje dat draadloos met een smartphone verbindt, zodat je de locatie snel terugvindt of een geluid afspeelt.

We hebben met de redactie van Tweakers gekeken naar de nieuwe trackers van Apple en Samsung, om ze vervolgens te vergelijken met de populaire Tiles die al veel langer in de winkel liggen. Want wel van deze gadgets kun je nu het beste in huis halen?

Apple AirTags

Volledig scherm Een Apple AirTag. © Tweakers

Apple heeft het nog steeds, zou je kunnen zeggen. Rond de tijd dat Tile trackers uitbracht en ook SmartTags in de verkoop gingen, kenden we weinig mensen die bezig waren met bluetooth-trackers. Vervolgens kwam Apple op 30 april met de AirTags, waarna we allerlei mensen ineens over de nieuwe gadget hoorden praten.

Je kunt op de AirTag een geluid laten afspelen, althans wanneer hij een verbinding via bluetooth heeft met je iOS-apparaat. De Als de AirTag zo’n zes meter van je verwijderd is, kun je overgaan tot ‘Zoek in de buurt’, mits je een iPhone hebt met uwb-chip. Je krijgt dan in eerste instantie alleen te zien hoe ver je van het apparaatje verwijderd bent. Als je er dichtbij bent, wijst de pijl je de richting.

Elk iOS-apparaat waarbij ‘Vind mijn’ is ingeschakeld en dat een bluetooth-verbinding weet te krijgen, kan het object lokaliseren. Je krijgt daarbij desgewenst een melding als het is gevonden. Aangezien er bijzonder veel iOS-apparaten in de Benelux zijn, is de kans in dichtbevolkte gebieden aanwezig dat je object gelokaliseerd wordt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Samsung SmartTags

Volledig scherm Een Galaxy SmartTag. © Tweakers

Het idee achter de SmartTags is hetzelfde als bij de AirTags. Je kunt er je spullen mee terugvinden, op basis van dezelfde technologie.

Er zijn twee varianten. De SmartTag+ heeft net als de AirTags een ultrawideband-chip, zodat je op kleinere afstand spullen kunt vinden middels augmented reality-aanwijzingen. De ‘gewone’ SmartTag heeft geen uwb-chip en gebruikt daardoor - volgens de specificaties - slechts de helft van de energie die de SmartTag+ consumeert.

Je kunt via Bixby Routines, vergelijkbaar met Apples Opdrachten-app, een paar zaken laten uitvoeren. Zo kun je een smarthome-apparaat bedienen om bijvoorbeeld je Hue-lampen aan of uit te zetten, een melding sturen aan iemand die lid is van je SmartThings-groep of een bericht afspelen op een slimme luidspreker die je gekoppeld hebt in je SmartThings-app. Ook kun je het apparaat in afwezig- of thuismodus zetten of een scène uitvoeren die je hebt ingesteld in Bixby Routines. Wel moet je telefoon in de buurt zijn, want dat is het apparaat dat de opdracht daadwerkelijk uitvoert of laat uitvoeren.

De SmartTags hadden niet meteen bij release een functie waarmee ze konden worden gespot wanneer ze met je meereisden zonder dat je het wist, wat kan wijzen op potentiële stalkers. Dat is inmiddels veranderd, maar de implementatie is minder sterk dan bij Apple. De potentieel gevolgde gebruiker, die helemaal geen weet hoeft te hebben van het fenomeen SmartTags, moet zelf scannen op SmartTags die met hem of haar meereizen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tiles

Volledig scherm Een Tile. © Tweakers

Tile is al wat langer actief en heeft al een heel aantal soorten en maten trackers op de markt gezet. Het merk was bijna synoniem met bluetooth-trackers, tot Apple en Samsung om de hoek kwamen kijken. Er is een Tile Sticker, dat is een kleine ronde tracker die je bijvoorbeeld onder je fietszadel kunt plakken, een Tile Slim die de vorm heeft van een pasje en in je portemonnee past, en een Tile Mate die dezelfde specificaties heeft, maar vierkant en wat dikker is.

Je krijgt een abonnementsaanbieding wanneer je een Tile in de bijbehorende app instelt. Dat kost je 3,50 euro per maand of 35 euro per jaar. Dat voelt toch wat naar, omdat een tracker nu ook weer niet zoveel functionaliteit heeft.

Je kunt natuurlijk wel, net als bij de andere trackers, zien waar op de kaart de Tile zich als laatste heeft bevonden. Verder kun je de Tile delen met een ander persoon, zodat diegene de tracker ook kan traceren. Dat kan bij de AirTags niet. Daarnaast kun je je eigen telefoon bellen door twee keer op de Tile te drukken. Ook kun je een Tile verstoppen en niet laten zien op het overzicht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Conclusie

Er rolt zelden één aanrader voor iedereen uit een round-up. In dit geval is dat natuurlijk al helemaal onmogelijk, want als je geen Samsung-apparaat hebt kun je geen SmartTag gebruiken en als je geen Apple-apparaat hebt, is een AirTag nutteloos.

De trackers van Tile zijn er voor zowel Android als iOS, en zelfs voor Windows. Los daarvan zijn er duidelijke verschillen tussen de trackers en is de keuze mede afhankelijk van wat je met de tracker wilt tracken.

Over het algemeen doet de Tile Pro het goed op kortere afstand. Het bluetoothbereik is het grootst van al deze trackers. Dat van de Tile Mate is echter beperkt, wat onhandig is. Het maximale volume van beide is prima, waardoor ze meestal goed zijn te vinden als ze zich op korte afstand bevinden.

De AirTag heeft het meest strakke ontwerp, is makkelijk te openen en het meest waterdicht. Ook kun je hem gratis laten graveren door Apple. Minpunten zijn dat er snel krassen op komen en er geen gat in zit, waardoor je accessoires zult moeten kopen om hem ergens aan te kunnen hangen. De accessoires van Apple zelf zijn prijzig.

Op grotere afstand is de AirTag doorgaans makkelijk te tracken. Er zijn relatief veel mensen met een iPhone en ‘Vind Mijn’ ingeschakeld in Nederland. Op korte afstand is het wat lastiger om de Airtag te vinden. Hij heeft het minst hoge geluidsvolume en een vrij beperkt bluetoothbereik. Als je dichtbij genoeg bent, helpt de ultrawideband-functie echter goed om de AirTag te lokaliseren.

Vooral door dat laatste zijn beide SmartTags de winnaar. Of je de duurdere SmartTag+ met uwb-functionaliteit wilt, is aan jou. Beide trackers hebben in elk geval een solide behuizing, hoewel het jammer is dat hij makkelijk beschadigt raakt bij het openen. Je hangt de SmartTags makkelijk aan je sleutelbos en de knop zorgt voor extra functionaliteit. Waar je met de Tile beperkt bent tot het naar je eigen telefoon bellen door op de knop te drukken, kun je de SmartTags allerlei opdrachten via de SmartThings-app laten uitvoeren, door er lang of kort op te drukken.

Heb jij al een tracker aangeschaft?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.