Battlefield V met veel bombarie gelanceerd in Rotterdamse toren

Battlefield V is de zestiende telg uit de Battlefield-franchise. Er zijn 8 multiplayer modes en 8 maps. In één van de scenario’s, moet de speler, als soldaat voor de geallieerden of asmogendheden, Rotterdam aanvallen of verdedigen. Rotterdam komt zelfs twee keer voor: voor het bombardementen en na het bombardement, waarbij de laatstgenoemde toepasselijk ‘De verwoesting van Rotterdam’ wordt genoemd.

De recensies voor de shooter zijn in ieder geval lovend. Zo beoordeelt Tweakers het spel met een 8,5, maar geeft wel als kanttekening dat de game op dit moment lastig te beoordelen is. ,,Aan de ene kant is er de gevarieerde, kwalitatief uitstekende gameplay, zowel in singleplayer als in multiplayer. Sommige maps en wapens kunnen nog wat schaafwerk gebruiken als het gaat om balans, maar daarbuiten blijft er weinig te wensen over, want de shooter biedt vermakelijke, spectaculaire gameplay. Het aanbod is alleen niet overdreven breed. Met drie singleplayer-missies en acht multiplayer-maps in vier omgevingen, heb je het voor nu wel gehad.‘’