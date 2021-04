Begint je laptop vaak te blazen? Dit kan je eraan doen

Dit zijn alle tv-kanalen die in Nederland 4K-beeld uitzenden

2 april Iedereen die de afgelopen paar jaar een nieuwe tv heeft gekocht, heeft waarschijnlijk een scherm met een 4K-resolutie in huis. Het grotere aantal pixels zorgt voor een scherper beeld, maar live tv-kijken in 4K is nog nauwelijks beschikbaar en er zijn weinig plannen voor, blijkt uit een rondvraag. We zetten de paar bestaande opties op een rij.