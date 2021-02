Belastingdienst voldoet pas in 2024 volledig aan privacywet

25 gemeenten gebruiken algoritmes voor risicopro­fi­le­ring van inwoners

1 februari Zeker 25 gemeenten gebruiken slimme systemen met algoritmes om in te schatten welke burgers mogelijk een risico vormen om bijvoorbeeld fraude te plegen. Daarbij worden inwoners automatisch ingedeeld in profielen om fraude op te sporen of juist te bekijken wie dreigt te bezwijken onder schulden. Het systeem geeft dan een seintje als een hoog risico wordt verwacht, waarna het dossier extra kan worden onderzocht door een ambtenaar.