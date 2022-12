BeReal is Apples ‘App van het Jaar’, maar hoe werkt die Instagram-concurrent?

De naam BeReal hoor je de laatste maanden steeds vaker. Het socialmediaplatform werd recent door Apple uitgeroepen tot beste iPhone-app van het jaar en brak in Nederland door aan het begin van de zomer. Maar hoe werkt die app nou? We zetten het op een rij.

Het concept van BeReal is heel simpel. Iedere dag krijg je een melding dat het tijd is om een nieuwe foto te nemen, een combinatie van je normale en selfiecamera. Je hebt twee minuten de tijd om deze te maken.

Uiteraard zonder filters, want het doel is om je ware gezicht op dat moment te laten zien. Zodra het een dag later tijd is voor een nieuwe foto verdwijnt de oude gelijk.

Andermans foto’s pas zien als je zelf een kiekje schiet

Wat dat betreft is het doel precies het tegenovergestelde van Instagram. Waar de app van Meta je een profiel laat opbouwen dat als persoonlijk fotoboek werkt, houdt BeReal alles klein en privé. Alleen jij kan je foto’s van eerdere dagen terugzien, in een fotoboek vol natuurlijke momenten.

Hoewel BeReal aanspoort met een dringende melding dat je twee minuten hebt om je dagelijkse foto te maken, is dit niet verplicht. Op latere momenten kun je ook gewoon een kiekje maken, maar dan vertelt de app je wel dat je op die dag laat was.

Het maken van een BeReal heeft daarnaast nog een andere reden. Alleen nadat je zelf een foto hebt gemaakt, kun je de momentopnames in het leven van je vrienden en volgers bekijken. Wanneer je de foto niet zelf maakt, staat er een slotje op andere foto’s en zijn deze enorm wazig.

Kijkje in de dag van je vrienden

Annekee Werkman uit Dongen gebruikt het nieuwe socialmediaplatform al sinds maart. ,,Ja, ik was er denk ik als één van de eersten bij”, vertelt ze trots. ,,Ik kreeg een appje van een vriendin die het had ontdekt via een Amerikaans account op TikTok. Ze stuurde het door via WhatsApp in een groesapp met vriendinnen. Die eerste maanden zat ik ook echt alleen maar met die drie vriendinnen BeReals te maken, omdat niemand anders die ik kende het had.”

Nog steeds probeert Annekee iedere dag wat te posten, waarna ze de app er gedurende de dag nog een paar keer bij pakt. ,,Eén keer om ook daadwerkelijk de BeReal te maken en tussendoor nog twee of drie keer kijken wat andere mensen aan het doen zijn.”

Voor Bram Jaspersen uit Barneveld is zijn BeReal-routine afhankelijk van wanneer de melding binnenkomt voor het maken van een nieuwe foto. ,,Als ik de foto gelijk maak wanneer de melding binnenkomt, krijg ik daarna constant meldingen van vrienden die hun foto gemaakt hebben”, vertelt hij. ,,Dan open ik de app best vaak op een dag. Als ik te laat ben met de BeReal, staan er vaak al veel foto’s op van anderen, dus dan gebruik ik de app slechts één keer op een dag.”

‘Gewoon mijn lelijkste selfie gebruiken’

Meldingen kunnen ook binnenkomen wanneer volgers reageren op je foto’s. Net als bij Facebook zijn er vijf smileys, alleen geeft de Franse app de reacties een kleine twist. Gebruikers moeten een gepersonaliseerde reactie maken via een eenmalige foto die dient als de emotie: een RealMoji.

Dat persoonlijke randje is wat de app zo aantrekkelijk maakt volgens Annekee. ,,De dingen die mensen doen, zijn hartstikke leuk om te bekijken. Daarom kijk je denk ik ook vaker”, legt ze uit.

Bram vindt het juist fijn dat hij echt zichzelf kan zijn via het nieuwe platform. ,,Ik kan hier gewoon ongegeneerd foto’s op gooien die ik nooit op andere socialmedia zou gooien. Hier heb ik alleen contact met hechte vrienden waar ik ook echt schaamteloos mezelf bij kan zijn. Ik kan gewoon mijn lelijkste selfie gebruiken zonder dat het iets uitmaakt.”

Fotodagboek

Volgens de 25-jarige uit Barneveld is BeReal dan ook echt zijn fotodagboek geworden. ,,Het is ook dat je foto’s toegestuurd krijgt en dat je daardoor het dagboek van een ander ziet. Dan is Instagram toch net meer een soort collage van je leven waarin je momenten uitlicht. BeReal maakt het moment zelf gewoon leuk.”

Daar is Apple het dus duidelijk mee eens, dat de app uitriep tot de beste iPhone-applicatie van 2022. En ook iPhone-gebruikers lijken het daar mee eens, want de app staat op plek 1 in de hitlijsten. Daarmee wordt hij op dit moment vaker gedownload dan bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook en Telegram.

En dat geldt ook op Android: in de Google Play Store staat het socialmediaplatform op de derde plek en is de app al meer dan 10 miljoen keer gedownload.