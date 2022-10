Bescherm je woning met je oude telefoon: zo maak je er een beveiligingscamera van

Het is natuurlijk mogelijk om je oude telefoon ergens in huis te plaatsen, op de opnameknop van de camera-app te drukken en later een keer te zien wat je telefoon heeft opgenomen - maar handig is anders. Er is een slimmere manier, waarmee je ook live kunt meekijken. Met de hulp van verschillende apps beveilig je jouw huis met een oude telefoon.

Let op: wanneer je oude toestel geen beveiligingsupdates meer krijgt, brengt dit risico’s met zich mee. Het is niet verstandig om een toestel te gebruiken dat geen updates meer krijgt. Je maakt het hackers die mee willen kijken met je camerabeelden dan wel heel makkelijk.

Telefoons krijgen meestal twee of drie jaar updates met nieuwe functies. Daarna worden ze vaak nog enige tijd voorzien van beveiligingsupdates. Samsung belooft bijvoorbeeld vier jaar aan beveiligingsupdates, bij Apple is dat vijf tot zes jaar. Ga voordat je aan de slag gaat na hoelang de fabrikant van jouw toestel deze updates aanbiedt.

Zet je toestel terug naar fabrieksinstellingen

Voordat je aan de slag gaat, is het handig om je smartphone te resetten. Er staan een hoop apps op die je niet meer gebruikt en de foto’s op het toestel kun je beter overzetten naar je nieuwe telefoon of op een computer opslaan. Zo voorkom je dat je oude toestel oververhit raakt omdat er te veel apps op de achtergrond draaien en houd je meer ruimte vrij voor de opnames van je beveiligingsbeelden.

Nieuwe telefoon kopen, zodat je jouw oude model als beveiligingscamera kunt gebruiken? Op BestGetest vind je de beste budgetsmartphones van hooguit 350 euro.

Zorg voor een constante stroomvoorziening

Oudere smartphones hebben over het algemeen geen fantastische batterijduur. Daarom is het belangrijk om je oude telefoon tijdens de cameraopnames constant aan een oplader te hangen. Hiervoor kun je het beste de originele oplader en kabel gebruiken. Check ook regelmatig of je smartphone niet te heet wordt, om brandgevaar te voorkomen.

Als je huidige kabel niet lang genoeg is, kun je ook een wat langere kabel gebruiken als de fabrikant van je telefoon deze aanbiedt. Goedkope opladers van andere partijen zijn vaak minder veilig. Daarnaast: hoe langer de kabel, hoe langzamer het toestel oplaadt. Maar als je toestel aan de oplader blijft liggen om als beveiligingscamera te fungeren, doet dat er niet zoveel toe.

Netwerkverbinding

Hoewel de camera van je smartphone geen internetverbinding nodig heeft, hebben de apps die je gebruikt om van je telefoon een beveiligingscamera te maken dat wel. De handigste plek om je telefoon in huis neer te zetten, is daarom in de buurt van je modem, router of wifiversterker.

Alfred Home Security Camera

Er bestaan verschillende apps die je smartphone kunnen omtoveren tot een beveiligingscamera, maar ze zijn niet allemaal veilig om te gebruiken. Alfred Home Security Camera heeft een privacybeleid en richtlijnen opgesteld, waardoor het een van de veiligere apps is.

Met Alfred Home Security Camera kun je je oude smartphone als een beveiligingscamera gebruiken. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS. Na het aanmaken van een account kun je direct aan de slag. Je kunt aangeven waarvoor je de camera wilt gebruiken, bijvoorbeeld om een huisdier te monitoren of om je huis in de gaten te houden als je buiten de deur bent.

Het bekijken van de opnames doe je via je nieuwe smartphone of via de webbrowser van je pc. Nadat je bent ingelogd bij Alfred op een tweede apparaat, kun je dit door middel van een QR-code koppelen. Mogelijk moet je de Alfred-app toestemming geven om je telefooncamera te kunnen gebruiken.

Als je links onderin op ‘settings’ drukt, kun je instellen welke camera gebruikt moet worden: de achterste of je selfiecamera. Ook kun je hier de microfoon of energiebesparingsmodus in- en uitschakelen. Met ‘Auto Power-Saving Mode’ ingeschakeld wordt het scherm van je smartphone na drie minuten inactiviteit gedimd. Het is aan te raden om deze modus te gebruiken, omdat de app langere tijd actief is en je waarschijnlijk niet of amper op het scherm zult kijken.

Live meekijken doe je door op ‘live’ te klikken bij ‘viewer’. Bij de instellingen (via het tandwiel) kun je ‘motion detection’ inschakelen. Hiermee wordt er alleen opgenomen op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd. Dit bespaart ruimte op je microSD-kaart. Het is echter ook mogelijk om ‘continuous recording’ in te schakelen als je continu wilt opnemen. Via ‘events’ (het agenda-icoontje) zijn opgenomen beelden terug te kijken.

