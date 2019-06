Betalen per minuut voor bezoek aan Dolfinarium, het kan in elk geval tot de zomervakantie

Wie er niets in ziet om de volle mep te betalen voor een bezoek aan het Dolfinarium, kan tenminste tot de start van de zomervakantie voor een bezoek aan het Harderwijkse dierenpark per minuut betalen. Het Dolfinarium test het systeem Tapperuse, waarmee bezoekers middels een speciale app kunnen betalen voor elke minuut die ze in het dierenpark vertoeven.

Het Dolfinarium vraagt afhankelijk van de drukte 12 tot 16 eurocent per minuut. De transactiekosten zijn 75 eurocent per bestelling. Tapperuse wordt al gebruikt door enkele kleine dagattracties, zoals het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, Het Sprookjesbos in Valkenburg en amusementspark Tivoli bij Nijmegen. Ook diverse musea, zwembaden en sauna's gebruiken Tapperuse, evanals het Belgische pretpark Bobbejaanland.

Slaat het aan bij het Dolfinarium?

Woordvoerder Taco Rietveld: ,,Dat valt nu nog niet te zeggen. We zijn het systeem nog volop aan het testen. In de eerste helft van juli, vlak voordat de zomervakantie begint, gaan we evalueren. Dan weten we of Tapperuse een toegevoegde waarde heeft voor ons.’’

Valt er al iets te zeggen over het maximum-bedrag dat een bezoeker aan het Dolfinarium kwijt is als hij of zij gebruik maakt van Tapperuse?

,,Nee, dat weten we nog niet. Er zijn nog geen testresultaten binnen. We weten bijvoorbeeld nog niet hoelang mensen gemiddeld bij ons verblijven als zij Tapperuse gebruiken.’’

Is Tapperuse wel geschikt voor een bezoek aan een dierenpark of een pretpark?