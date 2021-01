Bètaversie van WhatsApp Web laat gebruikers inloggen zonder telefoon

Een aankomende versie van WhatsApp Web, waarmee je kunt whatsappen via bijvoorbeeld je laptop, vereist niet langer dat de telefoon een actieve internetverbinding heeft. Ook komt er ondersteuning voor gebruik van WhatsApp Web op meerdere apparaten tegelijk. Het is nog onbekend hoe het werkt.

Het Facebook-dochterbedrijf wil het mogelijk maken om tot maximaal vier apparaten tegelijk te gebruiken, meldt WABetaInfo. De bètaversie is nog niet te gebruiken, maar de site heeft al wel diverse screenshots van de meldingen die WhatsApp aan gebruikers gaat geven.

Het is dus nog onbekend hoe de functie werkt. Chats in WhatsApp zijn versleuteld, waardoor alleen de telefoon ze in principe kan ontsleutelen. Daarom is de actieve internetverbinding op de telefoon nodig; zo kan de telefoon de chats leesbaar maken voor gebruik op andere apparaten.

In toekomstige versies komt de mogelijkheid om vanaf WhatsApp Web of vanuit WhatsApp Desktop chats te dempen of te verwijderen. Dat kan nu alleen op de telefoon. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe functies in werking treden.

Overigens zit in de nieuwe bètaversie van WhatsApp een nieuw scherm om voorwaarden te accepteren. De nieuwe voorwaarden gaan vanaf 8 februari in en vermelden onder meer wijzigingen in gebruik van data en integratie met Facebook-producten zoals videobelapparaat Portal.

