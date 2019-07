Bij dit game-toernooi kun je 30(!) miljoen dollar verdienen, en dat bedrag stijgt nog

Een gametoernooi winnen en in één klap multimiljonair worden. Het is de realiteit bij The International, een gametoernooi dat volledig draait om het spel Dota 2. De spelers strijden namelijk voor een prijzenpot van 30 miljoen dollar. En dat bedrag wordt waarschijnlijk nog een flink stuk hoger.

Daarmee is The International wat het in totaal te winnen prijzengeld betreft, ‘s werelds grootste e-sportstoernooi van dit jaar. Het geld voor het gametoernooi wordt vrijwel volledig opgehaald via crowdfunding. De officiële Dota 2-website geeft aan dat het prijzengeld op het moment van schrijven, 75 dagen na de start van deze crowdfunding, op 30,2 miljoen dollar zit, omgerekend ongeveer 26,9 miljoen euro.

Maar er zijn nog 34 dagen te gaan, wat betekent dat het bedrag nog verder omhoog gaat. The International begint op 20 augustus en vindt dit jaar plaats in Shanghai.

Crowdfund

Het totale bedrag dat jaarlijks voor het grote The International-toernooi beschikbaar is, stijgt bij elke editie, al is het verschil tussen dit jaar en 2018 nu al behoorlijk groot. Vorig jaar bleef de teller uiteindelijk op 25,5 miljoen dollar steken en in 2017 kwam hij op ongeveer 24,8 miljoen dollar uit. Het winnende team steekt overigens niet dat hele bedrag in zijn zak; het Nederlandse Team Liquid won in 2017 en ging met 10,8 miljoen dollar naar huis.

De bijdragen van spelers gaan via de Battle Pass. Dota 2-spelers kunnen deze ‘gevechtspas’ aanschaffen om bijzondere cosmetische items te verdienen en toegang te krijgen tot speciale evenementen. De gevechtspas is er dit jaar op drie verschillende niveaus en kost 10, 29 of 45 dollar. Van die bedragen gaat 25 procent rechtstreeks naar de prijzenpot voor The International.