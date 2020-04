Bill Gates bouwt zeven fabrieken voor coronavaccins: ‘Voor de zekerheid’

Slaat de verveling toe? Creëer je eigen virtuele dierentuin

4 april Het eerste zonnige lenteweekend is aangebroken. Waar we normaal massaal naar het terras, het strand, of de dierentuin zouden gaan, zit dat er nu - en voorlopig nog - niet in. We moeten onszelf zien te vermaken in en om het huis. Voor de dierentuinliefhebbers is er in ieder geval goed nieuws: met een nieuwe functie van Google kun je de wilde dieren naar je huiskamer halen.