Bitcoin bereikt weer grote mijlpaal: 50.000 dollar per munt

De snelle stijging van de afgelopen maanden is grotendeels te verklaren door de komst van institutioneel geld. Professionele beleggers en bedrijven krijgen steeds meer interesse in het aanhouden van bitcoin. Het belangrijkste voorbeeld is Tesla. Het bedrijf van CEO Elon Musk investeerde 1,5 miljard dollar, waardoor de prijs van de digitale munt direct zo’n 20 procent omhoog schoot.

De actie van Tesla en Musk is mogelijk geïnspireerd op het beleid van een andere Amerikaanse ceo Michael Saylor. Saylor kocht met zijn softwarebedrijf Microstrategy zo’n 70.000 bitcoin en staat daarmee inmiddels op grote winst. Via Twitter kondigde de ceo vanmiddag aan om nog eens 600 miljoen dollar in de digitale munt te willen investeren. Omdat Microstrategy inmiddels al zijn reserves in bitcoin aanhoudt, moet deze 600 miljoen dollar eerst worden opgehaald bij investeerders.

Bedrijven als Tesla en Microstrategy zien steeds minder heil in het aanhouden van een grote hoeveelheid cash. Bitcoin zou zijn waarde beter behouden, nu centrale banken massaal geld bijdrukken om de coronacrisis te bestrijden. Ook raakt de munt steeds meer het imago van een zeer speculatieve investering kwijt. Twee grote Amerikaanse zakenbanken lieten zich maandag nog positief uit over bitcoin en in Canada werd de eerste bitcoin exchange-traded fund (ETF) goedgekeurd. Daarmee is het voor meer beleggers mogelijk om bitcoin te kopen.

Wat is bitcoin?

Bitcoin werd op 3 januari 2009 gelanceerd door de nog altijd anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Deze creëerde een decentraal en open-source betalingssysteem. Gebruikers kunnen transacties aangaan met elkaar, zonder dat daar een derde partij tussen kan komen, zoals een bank. Deze transacties worden beveiligd met cryptografie en opgeslagen in een blockchain, een speciaal soort database. De transacties worden verwerkt en beveiligd door miners. Deze gebruikers zetten hun computerkracht in voor het netwerk. In ruil daarvoor krijgen zij transactiekosten en nieuwe hoeveelheden bitcoin. In totaal zullen er 21 miljoen bitcoins gecreëerd worden, een gegeven dat de digitale munt tot een schaars goed maakt. De prijs van de digitale munt is behoorlijk speculatief en gaat daarom snel op én neer.

Bitcoinhype

Ook steeds meer Nederlanders kopen een (klein) stukje bitcoin. Nederlandse wisselkantoren hebben het -net als eind 2017- weer bijzonder druk. Eerder sprak deze krant met bitcoin-expert Peter Slagter. ,,Het beste advies voor beginners? Begin bij het begin. Bedenk waarom je geld wil beleggen, lees je goed in en wees ook op de hoogte van de keerzijde van medaille.” Peter stelt vier punten vragen centraal in dit leerproces: wat is bitcoin, waarom stijgt de koers nu zo hard, hoe koop je bitcoin en hoe bewaar ik die.

Hij vervolgt: ,,Pas als je een antwoord hebt op deze vragen, kan je het overwegen om met een teentje in te stappen. En dan is het raadzaam om daarbij een strategie te kiezen, waarmee je jezelf beschermt tegen de grillen van de markt. Dat kan bijvoorbeeld door iedere maand op een vast moment een klein bedrag in te leggen, ofwel dollar cost averaging. Daarmee voorkom je - niet onbelangrijk - ook dat je meer uitgeeft dan je kan missen.”

