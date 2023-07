Bitcoin klimt naar 31.000 dollar, hoogste waarde sinds ruim een jaar

Nederland­se waakhond bekijkt ‘enorm’ datalek bij Tesla, gegevens klanten en bedrijfsge­hei­men op straat

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens bekijkt of het een onderzoek moet starten naar een flink datalek bij autofabrikant Tesla. Via een oud-werknemer in Duitsland zouden gegevens op straat liggen van onder meer klanten en werknemers. Het gaat om 100 gigabyte aan data.