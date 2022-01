Bitcoin verder omlaag, laagste niveau sinds september

Een dure dj-set kost bijna niks in virtual reality

Virtual reality is al lang geen sciencefiction meer: voor een paar honderd euro heb je je eigen headset waarmee je de virtuele werkelijkheid kunt verkennen. Wordt de VR-bril net zo normaal als de smartphone en werken we er straks allemaal mee? Voorlopig is de gadget daar nog niet klaar voor, zegt VR-onderzoeker Tilo Hartmann.

27 december