Bitcoin zakt onder de 7000 dollar, laagste niveau sinds mei

Alwéér drama door opladen telefoon in bad: Frans meisje (13) geëlektro­cu­teerd

13:03 Een meisje van dertien jaar is in Frankrijk dood aangetroffen in bad. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer vermoedelijk is geëlektrocuteerd nadat haar smartphone, die aan het opladen was, in bad viel. De laatste tijd gebeuren er steeds meer drama's van soortgelijke aard.