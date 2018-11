Black Friday 2018: Hoe vind je de allerbeste deal?

tips en trucsDe Amerikaanse koopjesdag Black Friday rukt op in Nederland. Maar is er wel sprake van échte aanbiedingen? Met deze tips en trucs ben je verzekerd van de beste deals.

Over precies een week is het weer zover: dan barst het koopjesfestijn Black Friday in alle hevigheid los. In de Verenigde Staten gaat de verkoopgekte gepaard met ellenlange wachtrijen voor de kassa en letterlijke vechtpartijen om het laatste koopje. De extreem lage prijzen maken veel los in de Amerikaan.

In ons eigen kikkerlandje gaat het er op Black Friday stukken rustiger aan toe en shoppen we vooral online. Maar ook hier wint de spectaculaire kortingsdag aan populariteit, ziet Koen Crijns van vergelijkingssite Hardware.Info. Samen met zijn team volgt hij de prijsontwikkeling van gadgets en andere technische snufjes nauwgezet. Van smartphone tot spelcomputer en van camera tot laptop. „De laatste twee jaar zien we in aanloop naar Black Friday een sterke toename in onze bezoekersaantallen”, vertelt Crijns over de groeiende belangstelling onder consumenten. „Het hoogtepunt lag vorig jaar op Black Friday zelf: toen trokken we bijna zeven keer meer bezoekers dan op een normale vrijdag”.

Is de korting echt?

Die duizenden koopjesjagers zoeken allemaal naar hetzelfde: de beste deal. Maar is er wel sprake van échte kortingen? „Zeker niet alles wat webshops presenteren als een spectaculaire Black Friday aanbieding is een échte aanbieding”, zegt Crijns op basis van eigen data. „Maar over het algemeen liggen de prijzen aanzienlijk lager dan normaal, vaak tientallen procenten”.

De data pleit winkels eveneens vrij van stiekeme prijsverhogingen vooraf. Een veelgehoord verwijt aan het adres van Mediamarkt tijdens de btw vrije actiedagen van het bedrijf. „Op dat soort praktijken hebben we webshops in aanloop naar Black Friday nog niet betrapt”, zegt Crijns. „En dat is gezien de moordende concurrentie eigenlijk heel logisch: gooi je als webshop de prijs omhoog, dan gaat de klant en omzet naar een goedkopere concurrent”.

Wees er snel bij

Wie denkt dat alleen gedateerde producten worden afgeprijsd, heeft het mis. Ook het nieuwste van het nieuwste gaat in de aanbieding. Crijns: „Je ziet toegankelijke en betaalbare apparatuur, maar ook exclusievere topproducten met flinke korting. Het is dus zeker niet alleen een restantenfeestje”.

Wil je zo’n goedkoop toptoestel bemachtigen, dan moet je er wel snel bij zijn. De voorraad is namelijk beperkt. „Aanbiedingen zijn in de regel een samenwerking tussen webshops en fabrikanten”, legt Crijns uit. „Dit maakt dat specifieke producten meestal maar in beperkte aantallen en bij één winkel in de aanbieding zijn”. Een mooie aanbieding gemist? Wees dan niet getreurd, want ook zaterdag en zondag staan bol van de aanbiedingen. Mogelijk sla je dus alsnog je slag en misschien zelfs wel voordeliger.

Tips en tricks

Maar hoe vind je de beste deals? Hoe bereid je je voor? En waar moet je op letten? Met de volgende tips en trucs kom je niet bedrogen uit.

1) Maak vooraf een wensenlijstje van producten die je graag wil hebben en bookmark de producten bij een prijsvergelijker zoals Hardware.Info of Tweakers.nl. Door prijswekkers te zetten, ontvang je automatisch een mailtje als het product voor de gewenste prijs beschikbaar komt.

2) Korting is leuk, maar niet op een slecht product. Dat is geldverspilling. Verdiep je dus eerst in het product en lees reviews, bijvoorbeeld van Tweakers of de Consumentenbond.

3) Check de prijsgeschiedenis van het aangeboden product. Is het echt goedkoper dan pak ‘m beet twee weken geleden? AD Tech en Hardware.Info hebben hiervoor een speciale tool die het prijsverloop van de afgelopen maanden toont. Zo weet je wat historisch de laagste prijs van het product was en doorzie je sneller nepaanbiedingen.

4) Neem de adviesprijs met een flinke korrel zout. Deze wordt vaak verhoogd om de korting groter te doen lijken.

5) Bekijk en vergelijk de prijs van het product in meerdere winkels. Daarmee voorkom je dat je onnodig te veel betaalt. Ook dit kan eenvoudig via Hardware.Info of Tweakers.nl.

6) Kijk niet alleen tijdens Black Friday of producten in de aanbieding zijn, maar ook op de dagen ervoor én het weekend erna. Een bedrijf als Amazon pakt bijvoorbeeld pas na het Black Friday weekend groots uit, met wat men ‘Cyber Monday’ noemt.

7) Veel Black Friday aanbiedingen zijn zolang de voorraad strekt. Op vrijdagochtend het web afstruinen is dus een beter idee dan op vrijdagavond laat. Wie te laat komt, vist achter het net.

8) Tot slot, let op de beloofde verzendperiode, zeker als je de spullen nog wil gebruiken als Sinterklaascadeau.