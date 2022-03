Blijft Netflix met zijn hogere prijzen overeind in de grote streamingoorlog?

Er komen steeds meer streamingdiensten bij, met deze maand HBO Max en Viaplay als de nieuwste toevoegingen. Maar hoeveel ruimte is er voor al die abonnementen in Nederland?

Wie films van Warner Bros wil zien moet HBO Max hebben, wie van tekenfilms en Marvel-superhelden houdt, kiest voor Disney en fans van Squid Game moeten Netflix hebben. Jarenlang was Netflix de enige grote aanbieder in Nederland, maar nadat er concurrenten opkwamen verloor Netflix de rechten op verschillende series.

Consumenten moeten als ze alles willen zien, nu dus abonnementen op meerdere streamingdiensten hebben. ,,De gemiddelde consument heeft volgens Amerikaans onderzoek een abonnement op drie streamingdiensten. Maar er zijn veel meer aanbieders”, zo zegt hoogleraar mediastudies Mark Deuze. ,,En dus moeten consumenten kiezen.”

Uniek

Er zijn volgens Deuze twee manieren om een plekje op de streamingmarkt te krijgen. ,,Ofwel iets unieks aanbieden, zoals een eigengemaakte film of serie of unieke oudere content. Zo is de serie Friends alleen op HBO Max te zien”, legt hij uit.

,,Of je moet als aanbieder een heel grote catalogus hebben. Een bibliotheek waar je bijna onbeperkt uit kunt putten. Disney heeft bijvoorbeeld ook content van de dochterbedrijven Marvel en Pixar en had in het verleden ook een deal met Paramount om enkele films te mogen tonen.”

Paramount heeft inmiddels een eigen streamingdienst, maar die is nog niet in Nederland beschikbaar. Dat geldt ook voor andere aanbieders zoals Hulu en Crackle. Maar Deuze verwacht dat een deel van de Amerikaanse aanbieders in de nabije toekomst ook naar Nederland komt.

,,De films en series die daar te zien zijn, zijn toch al gemaakt. Uitrollen naar andere landen kost dus amper geld, los van ondertiteling en marketingcampagne. En in Nederland is Engelstalige content ontzettend populair.”

Duurder

We krijgen dus nog meer streamingaanbieders, wat betekent dat we net als bij lineaire tv vaker van kanaal moeten wisselen. Het versnipperde aanbod maakt het voor consumenten ook duurder. We geven meer geld uit aan films en series dan ooit tevoren.

Deuze: ,,Elk jaar wordt meer geld uit onze zak geklopt, we zijn al snel minstens 50 euro in de maand kwijt aan mediadiensten, inclusief abonnement op de reguliere tv-aanbieder en internetprovider.”

Puur aan streamingdiensten geven we 15 tot 20 euro uit, schat journalist Jelle Maasbach, die een wekelijkse podcast over streamingdiensten (Content Wars) presenteert. Netflix is relatief duur (7,99 euro), vergeleken met bijvoorbeeld Amazon Prime en HBO Max (allebei 2,99 euro). Toch zal Netflix ondanks de moordende concurrentie wel overeind blijven, verwacht Maasbach.

Investeren

,,Netflix is in staat om er heel veel geld tegenaan te gooien om eigen series en films te maken, die verder nergens te zien zijn. In 2021 gaven ze 15 miljard euro uit en dit jaar naar verwachting nog meer. Als je een vervolg maakt op succesvolle series als The Umbrella Academy en Bridgerton en dat vervolg is ook alleen op Netflix te zien, dan houd je ondanks de hoge abonnementskosten toch klanten vast. Het geld komt met bakken binnen”, weet de podcasthost.

Netflix heeft zich wel in de schulden gestoken om die producties te kunnen maken. Maasbach: ,,Dat is niet erg, want tegelijkertijd maken ze winst doordat ze de grootste zijn. Ze hebben 222 miljoen abonnees en maakten in 2021 5 miljard euro winst.”

Dat geld blijft niet alleen in Amerika. ,,Ook kleine Europese producenten profiteren ervan. Er wordt voor Netflix veel lokale (nationale) content gemaakt waardoor veel jonge scriptschrijvers en producenten een kans krijgen”, aldus Maasbach.

De studio’s die de films en series (laten) maken, zijn financieel de grote winnaar. Nog nooit was er zoveel geld te besteden, aldus Deuze. ,,Er worden nu in snel tempo overal nieuwe filmstudio’s uit de grond gestampt. Er zijn ook veel investeerders uit bijvoorbeeld India en China die erin stappen. “

Quote Ik denk dat na een periode van groei ook veel streaming­aan­bie­ders weer zullen stoppen, failliet gaan of fuseren. Er blijft er dan een handjevol over Mark Deuze, Hoogleraar mediastudies

Muziek

Liefhebbers van muziek hebben aan één aanbieder vaak genoeg. Op Spotify is bijna alles te vinden. Deuze: ,,De muziekindustrie is meer geconcentreerd. Er zijn drie grote spelers. Sony Music, Universal Music Publishing en EMI, die hebben driekwart van de markt in handen. En de marges zijn zo klein dat het niet snel loont om een nieuwe Spotify op te zetten. De videowereld is meer versplinterd en lucratiever, waardoor je meerdere streamingaanbieders hebt.”

Alleen Nederland telt qua films en series, als je kleine aanbieders als Picl (arthouse) en WithLove (romantische films) meetelt, al bijna dertig aanbieders. Daar komen er volgens Deuze dus nog meer bij. ,,Maar ik denk dat na een periode van groei ook veel streamingaanbieders weer zullen stoppen, failliet gaan of fuseren. Er blijft er dan een handjevol over.”

Maasbach valt hem bij. ,,Voor iedere niche is er nu een eigen streamingdienst. Maar de markt is niet groot genoeg voor dertig aanbieders. Sommigen zullen afvallen of fuseren. Ik denk dat er drie tot vijf megareuzen ontstaan zoals Disney, Amazon Prime en Netflix. De rest zal eieren voor zijn geld kiezen en samengaan. En dat is financieel beter voor de consument, die nu heel veel geld moet uitgeven als hij alles wil zien.”

Gamebedrijf

Netflix -hoewel relatief duur- zal ondanks de moordende concurrentie wel overeind blijven, denkt ook Deuze. De dienst biedt sinds 2021 ook games aan. ,,In die gamingwereld gaat nog meer geld om dan in de filmwereld. En je kunt het eindeloos vermarkten door binnen een game tegen betaling extra’s aan te bieden.”

Bovendien is Netflix in Nederland relatief duur, maar in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld India, hebben ze net de prijs verlaagd waardoor het bedrijf groeit. Die snelle groei is belangrijk omdat veel grote streamingbedrijven beursgenoteerd zijn.

,,Disney had binnen een paar maanden 50 miljoen abonnees wereldwijd. Abonnementen werden in het begin onder kostprijs verkocht. Maar voor een beursgenoteerd bedrijf, levert die schaalgrootte toch waarde op. En als je eenmaal marktaandeel hebt kun je de prijzen verhogen,” sluit Deuze af.

