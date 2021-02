BN’ers maken vuist tegen accounts die jongeren ‘exposen’: ‘Desastreuze dreiging’

Gordon doet aangifte en eist actie Mediacou­rant voor onlinehaat

17 februari Voor Gordon is de maat vol. De SBS-presentator is klaar met anonieme online haatreacties en heeft de eerste juridische stappen gezet, laat hij donderdag in een statement op Instagram weten. De stappen zijn vooral gericht tegen de Mediacourant. ,,Ik hoop zo het plaatsen van anonieme haatreacties een halt toe te roepen.”