Booking.com verzweeg hack voor duizenden getroffenen

Een Amerikaanse hacker heeft begin 2016 ingebroken in de systemen van hotelwebsite Booking.com en bekeek details van duizenden reserveringen bij hotels in landen in het Midden-Oosten. De website heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en getroffen klanten niet op de hoogte gesteld, schrijft NRC.