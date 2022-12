Browser te traag? Zo maak je hem razendsnel

Een groot deel van het internet ervaren we middels onze internetbrowsers. Het is dus belangrijk dat deze programma’s hun werk zo snel en goed mogelijk kunnen uitvoeren. Met de juiste instellingen en een paar trucjes zorg je dat jouw browser snel werkt.

Het begint met de browserkeuze. Als het puur om snelheid gaat, komt een browser zoals Chrome goed uit de verf. In de realiteit is je keuze echter vaak ook op andere factoren gebaseerd, zoals hoe de browser met jouw privacy omgaat of hoeveel werkgeheugen het nodig heeft. En dan hebben we het nog niet eens over de vormgeving en gebruiksvriendelijkheid gehad.

Handiger is het om te kijken naar welk fundament de browser op gebouwd is. Zo is Chrome bijvoorbeeld gebouwd op het Chromium-framework, dezelfde basis waar browsers zoals Edge, Opera en Vivaldi op gebaseerd zijn. Firefox en Safari zijn daarentegen op eigen software gebouwd. In de praktijk betekent dit dat addons en plugins voor bijvoorbeeld Edge ook op Chrome beschikbaar zijn, omdat ze beide Chromium onder de motorkap hebben.

Zorg sowieso dat je browser geüpdatet is naar de meest huidige versie. Maar welke keuze je ook maakt, je kunt altijd zorgen dat het nog nét een beetje sneller werkt met onderstaande trucs.

Ruim je browser op

Een lichtgewicht is sneller dan een zwaargewicht, en die regel geldt ook voor webbrowsers. Het eerste wat we dus willen doen, is zoveel mogelijk rommel en overbodigheden verwijderen.

We beginnen bij de addons en plugins. Dit zijn kleine toevoegingen aan je browser die je extra functionaliteit geven. Dat kan super handig zijn – denk bijvoorbeeld aan plugins die een oog openhouden voor fraudeurs of automatisch teksten vertalen – maar die extra functionaliteit betekent ook dat de browser meer programmataken moet uitvoeren voordat het jou de pagina kan laten zien. Daarnaast zijn lang niet al deze uitbreidingen even nuttig.

Tijd om eens te kijken welke je écht nodig hebt. Je vindt geïnstalleerde plugins en addons hier: in Edge, Chrome en Firefox. Je kan ook kijken onder ‘Instellingen’. Als je iets ziet dat je zelden gebruikt of waarvan je niet kunt herinneren het ooit geïnstalleerd te hebben, zet het dan uit of verwijder het. Onthoud: hoe minder je browser hoeft te doen, hoe sneller het jou de pagina kan tonen.

Nieuwe addons

Na een flinke opruiming van addons en plugins is het tijd om een paar nieuwe te installeren – maar deze keer gaan ze jouw surfervaring juist sneller maken. Dat doen ze door onnodige zaken zoals advertenties weg te filteren, zodat het eindresultaat een lichtere pagina zonder storende bijzaken is.

Het eerste dat je nodig hebt, is een degelijke adblocker die advertenties blokkeert. Ublock Origin is een goede keuze, al zijn er genoeg alternatieven beschikbaar. Om te zorgen dat we geen overbodige verbindingen openhouden voor cookies en trackers, kunnen we dit combineren met de addons Ghostery en Privacy Badger.

Bijkomend voordeel is dat dit ook je online privacy helpt. Voor Chrome kan een extensie zoals FasterWeb ook helpen. Deze plugin kijkt of je muis langer dan 65 miliseconden boven een link blijft hangen en begint in dat geval alvast met het voorladen van die pagina, omdat de kans groot is dat je op de link gaat klikken. Wie helemaal ver wil gaan, kan Mobile View Switcher voor Firefox of Chromium downloaden om websites te laden zoals ze op de mobiele telefoon zichtbaar zijn. Deze pagina’s zijn vaak lichter, dus sneller.

Hardwareversnelling inschakelen

Deze stap bevindt zich diep in de browserinstellingen. Als je computer een grafische kaart heeft, is het handig als je browser toestemming heeft tot hardwareversnelling. In Chrome klik je hier en zorg je dat het vinkje bij ‘Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar’ op blauw staat. Je vindt dezelfde instellingen hier voor Edge.

In Firefox vind je ze door hier te klikken, naar het kopje ‘Prestaties’ te scrollen en het blauwe vinkje ‘Aanbevolen prestatie-instellingen gebruiken’ uit te zetten. Nu kun je zien of je hardwareversnelling gebruikt. Als je hier onzeker over bent, kun je deze instelling het beste laten zoals het is.

Tabbladen en werkgeheugen

Tabbladen zijn voor veel mensen onmisbaar, en het is niet ongebruikelijk om tientallen tegelijkertijd open te hebben. Helaas vragen al deze tabbladen om hun eigen portie werkgeheugen en processorkracht. Hoe meer tabbladen er open staan, hoe trager je browser dus wordt.

Moderne browsers komen daarom vaak met de optie om ongebruikte tabbladen inactief te maken. De browser bewaart waar je gebleven bent, maar zet de pagina op non-actief. Als je het tabblad opent, wordt de pagina opnieuw ingeladen. Firefox en Chrome doen dit automatisch, maar je kunt de browser een handje helpen met Auto Tab Discard (Firefox, Chromium).

Google geeft ook aan dat Chrome de komende weken een ‘memorysaver’-functie krijgt, die het de hoeveelheid werkgeheugen dat door ongebruikte tabs wordt opgeslokt aan banden legt. Edge heeft deze optie al ingebouwd; je vindt die hier onder het kopje ‘Bronnengebruik beperken met sluimerstandtabbladen’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.