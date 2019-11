Camera's in stadions tegen racisme? ‘De techniek gaat heel ver’

Sars is directeur van Media Distillery, een Nederlands bedrijf dat dagelijks alle radio en televisie-uitzendingen analyseert voor politici en bedrijven die willen weten wanneer ze onderwerp van gesprek of in beeld zijn. Met hulp van kunstmatige intelligentie worden video en audio gescand, klanten krijgen automatisch een melding met het bijbehorende fragment. ,,Daar komt bijna geen mensenwerk meer aan te pas”, zegt Sars in een nieuwe aflevering van De Social Podcast. ,,Zoveel uur radio en televisie zouden we met onze 35 medewerkers ook echt niet meer kunnen verwerken.”

Luister hier naar de podcast:

Techniek

Gezicht- en spraakherkenning neemt een grote vlucht. Bedrijven en overheden maken steeds meer gebruik van de techniek die automatisch mensen en onderwerpen detecteert in beeld en geluid. De algoritmes worden eerst ‘getraind’ met bestaande beelden van bijvoorbeeld bekende Nederlanders, zodat ze deze BN’ers vervolgens automatisch herkennen in uitzendingen of online streams.

Sars werkt alleen met openbare beelden van televisiezenders en grote Youtube-kanalen en begeeft zich niet in de veiligheidsbranche: ,,Om bedrijfseconomische reden, we doen waar we goed in zijn.” Maar de mogelijkheden zijn groot. Zo pleitte de Tweede Kamer eerder deze week na de racisme-rel bij FC Den Bosch voor de inzet van camera's en microfoons om racisme en geweld in voetbalstadions aan te pakken, dat moet helpen bij de vervolging van raddraaiers. Volgens Sars is het technisch mogelijk om hen ook met gezichtsherkenning er tussenuit te pikken, bijvoorbeeld op basis van de foto van hun seizoenskaart. ,,Al heb je vaak wel meer dan één foto nodig voor goede gezichtsherkenning. Maar de techniek gaat ver, ja.”

Abonneer je op de podcast van deze site over digitale ontwikkelingen via Spotify en/of iTunes.