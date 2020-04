Compacte laptop nodig? Dit zijn onze aanraders tot 700 euro

We kijken in deze review niet alleen naar de snelheid van de processor, maar ook naar de beeldkwaliteit, accuduur en upgradebaarheid, om te zien welke fabrikant voor 700 euro de beste 14"-laptop biedt. De vier laptops die we testen zijn afkomstig van Acer, Asus, HP en Lenovo. Alle vier hebben ze om en nabij dezelfde specificaties, maar er zijn toch genoeg andere verschillen, om maar met die behuizingen te beginnen.

De Taiwanese fabrikanten Acer en Asus bouwen voor dit geld een grotendeels metalen behuizing, waarvan het apparaat van Asus het stevigste aanvoelt. Lenovo en HP maken alleen de achterkant van het scherm van metaal, terwijl de rest van plastic is. Dat pakt bij de Lenovo niet slecht uit, maar bij de HP wel. De behuizing daarvan veert erg makkelijk mee onder druk en voelt daardoor goedkoop aan.

Zelf kiezen

Welke van de vier de beste keuze is hangt volledig af van wat je zoekt. Dat zal niet snel de HP zijn, want die is relatief langzaam in benchmarks, heeft de kortste accuduur van het viertal en de minst stevige behuizing.

De Lenovo heeft geen vingerafdrukscanner, maar is wel snel, laat zich later makkelijk upgraden en is bovendien standaard voorzien van een 512GB grote ssd.

De Asus is bij langdurige belasting nog een tikje sneller dan de Lenovo, en heeft het beste scherm en de stevigste behuizing. Er valt alleen weinig te upgraden, de ssd is slechts 256GB groot en de accuduur is minder dan bij de Acer, die in alle accutests bovenaan eindigt en een 512GB-ssd heeft, maar dan weer geen bijzondere scores neerzet in de prestatietests.

Het is, kortom, vrijwel onmogelijk om tussen de Acer, Asus en Lenovo een winnaar uit te roepen, omdat het er maar net van afhangt wat je zoekt in een laptop. Om die reden raden we aan om vooral zelf op zoek te gaan naar wat jij belangrijk vindt. Hieronder opgesomd wat de beste kenmerken zijn van elke laptop.

Asus Zenbook UX431

Volledig scherm Compacte laptops © Tweakers

De Zenbook UX431 is een 14"-laptop met een stevige metalen behuizing. Hij heeft een vlotte processor, die ook onder langdurige belasting relatief goed presteert. De laptop heeft helaas geen hdmi 2.0 aan boord, waardoor een 4k-scherm aansluiten niet mogelijk is. De vingerafdrukscanner is handig om te hebben, maar de plaatsing in de touchpad is niet praktisch.

Cijfer: 8

Acer Swift 3

Volledig scherm Compacte laptops © Tweakers

De Swift 3 is een stevige laptop, dankzij zijn metalen behuizing, met als grote pluspunt een lange accuduur van 11 uur tijdens browsen. Voor zijn geld is de laptop goed uitgerust, met een 512GB-ssd en 8GB werkgeheugen. Het scherm is in de basis goed, met een full hd-resolutie en een mat paneel, maar is wat helderheid en kleurbereik niet indrukwekkend. Het werkgeheugen en de ssd zijn eventueel te upgraden.

Cijfer: 8

Lenovo S340

De Lenovo S340 is een behoorlijk complete laptop voor zijn geld. Ten opzichte van concurrenten met vergelijkbare hardware is de laptop snel en de accuduur is met 9 uur tijdens browsen bovengemiddeld. De laptop wordt daarnaast voorzien van een ssd van 512GB. Er is bovendien een hdmi 2.0-aansluiting aanwezig om 4k60-schermen mee aan te sturen. Een vingerafdrukscanner, of camera met gezichtsherkenning missen we wel.