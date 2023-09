Consumentenbond sleept Google voor de rechter

De Consumentenbond had de start van de claimprocedure in mei aangekondigd, en gedreigd met een gang naar de rechter. Dat wordt nu doorgezet. Volgens de bond hebben ruim 82.000 mensen zich aangesloten bij de schadeclaim.

De Consumentenbond voert de zaak samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen. De voorzitter van de stichting, Ada van der Veer, zegt in een toelichting: ,,De Stichting heeft met Google over al deze zaken gesproken, zonder resultaat. Het is nu aan de rechter om de praktijken van Google een halt toe te roepen.”

Fout

In maart was de Amsterdamse rechtbank het met de Consumentenbond eens dat Facebook tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 in de fout is gegaan bij de verwerking van Nederlandse persoonsgegevens. Persoonsgegevens van Facebookgebruikers uit Nederland werden zonder toestemming gebruikt voor advertentiedoeleinden, maar dat mocht in dit geval niet volgens de wet.