Controller voor Xbox, Switch of PlayStation kapot? Dit is de fix

Nintendo Switch

Voor veel klachten biedt Nintendo handige gidsen, bijvoorbeeld om je controllers opnieuw in te stellen als ze geen contact meer met je Switch maken. Nintendo kampt al vier jaar lang met klachten en zelfs rechtszaken om de geheimzinnige Joy-Con drift. Bij drift beweegt je personage op het scherm, terwijl je de joysticks van je controllers helemaal niet aanraakt.

Experts zijn er nog steeds niet helemaal uit wat drift in Joy-Cons veroorzaakt. Mogelijk zijn de contacten in de controller kapot of is er stof onder de behuizing gekomen. Ook kan het soms zijn dat de software van je Joy-Cons niet meer up-to-date is.

Check bij problemen met je Joy-Cons altijd of je de nieuwste software binnen hebt. Werkt dat niet? Zoek dan in de systeeminstellingen naar ‘Controllers’ en kies de kalibreer-functie. Doorloop deze stappen.

Werkt dit niet, dan heb je een hardware-probleem. Het is niet raadzaam om je Joy-Cons zelf open te maken en iets te proberen. Nintendo heeft een eigen technische dienst in Nederland en vervangt of repareert Joy-Cons vaak gratis als je ze opstuurt, mits ze last hebben van drift of binnen de garantie vallen. Let op: hou het serienummer van je Switch, dat je in het Systeem-menu vindt onder systeeminstellingen, bij de hand.

Xbox

Nintendo is niet het enige bedrijf waarvan de hardware kampt met drift. Lege batterijen kunnen dit probleem veroorzaken in een Xbox-controller, maar ook vuil in de behuizing kan de pookjes aardig ontregelen.

Probeer de controller eerst te resetten en vervang de batterijen. Werkt dat niet, dan kan je proberen om met schoonmaakalcohol de stick schoon te maken. Draai de stick rond terwijl je het ronde element onderop grondig van vuil ontdoet met een wattenstaafje.

Wil je controller geen contact meer zoeken met de Xbox of valt hij zomaar uit, dan is er misschien iets anders aan de hand. Meestal is er sprake van een probleem met het opladen: zijn de batterijen nog wel vol? En staan de contactjes voor de batterijen nog wel netjes schuin naar buiten? Zijn die laatste te ver ingedrukt, dan kun je die eventueel nog loswrikken.

Om de software te updaten moet je naar het systeemmenu. Onder ‘apparaten’ vind je daar de Xbox-controller. Druk op de drie puntjes, en check of je controller wel de nieuwste updates heeft gehad.

Werkt dit allemaal niet, dan kan je bij Microsoft een vervangende controller aanvragen. Op die website kan je ook controleren of je nog garantie hebt op je hardware. Je hebt daarvoor het serienummer nodig. Deze vind je in het batterij-gedeelte van je controller.

Volledig scherm De Xbox Series X (links) en S met bijbehorende controllers. © REUTERS/Microsoft

PlayStation

De meest recente DualShock- en DualSense-controllers hebben een klein gaatje achterop waarmee je de controller opnieuw kan opstarten. Heb je problemen met je controller, dan is het raadzaam die met een paperclip in te drukken en enkele seconden vast te houden. Zet hiervoor wel eerst je PlayStation uit.

Vervolgens sluit je de controller aan op je spelcomputer met een USB-kabel. Je lost zo vaak snel problemen op, zoals een DualShock of DualSense die de spelcomputer niet kan vinden.

Heb je last van drift op je DualShock of DualSense? Je kunt voor veel games een zogenoemde deadzone of input threshold instellen. Deze instelling bepaalt wanneer het pookje van je controller een beweging registreert, en wanneer niet. Voor lichte driftproblemen kan dit een uitkomst zijn.

Werkt dat niet, dan kan je via de Xbox-methode je sticks onder handen nemen met schoonmaakalcohol. Ook een spuitbus met perslucht kan rotzooi uit de kieren van de pookjes wegspuiten.

PlayStation biedt via eigen website verdere uitleg voor bekende problemen. Lukt het via hun suggesties niet, dan kun je het centrale telefoonnummer bellen. Het is dan mogelijk dat je je controller kan opsturen ter vervanging of reparatie.

