Cybercriminelen eisen 43 miljoen euro losgeld van MediaMarkt

Populair onlinega­ming­be­drijf Roblox weer online na twee dagen durende storing

De storing bij onlinegameplatform Roblox is opgelost. Het bedrijf liet aan het begin van de nacht op Twitter weten dat Roblox overal weer online is. Het Amerikaanse Roblox, dat vooral populair is onder jonge kinderen, kampte twee dagen met een storing. Op zondag meldde het bedrijf dat het onderliggende probleem van de storing was gevonden.

1 november